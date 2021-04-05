В ВОЗ предупредили о возможности передачи COVID-19 от человека животному

Собаки и кошки, а также львы, тигры, норки и енотовидные собаки могут заразиться коронавирусом от человека, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В настоящее время изучается влияние вируса на другие виды животных, добавила она.

По ее словам, COVID-19 распространяется от человека к человеку, однако существуют свидетельства передачи коронавируса от человека животному, поскольку это зоонозный вирус.

«Промежуточный хозяин еще не идентифицирован», — цитирует Вуйнович «РИА Новости».

Она отметила, что упомянутые животные, контактировавшие с инфицированными людьми, заразились COVID-19.

Вуйнович подчеркнула, что необходимо выяснить, какие виды животных наиболее восприимчивы к коронавирусу, чтобы «найти другие потенциальные животные-резервуары и избежать повторных вспышек в будущем».

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Ранее заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков объявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса для животных. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Массовое производство вакцины может начаться в апреле.

Между тем еще месяц назад зарубежные СМИ сообщили об успешной вакцинации от коронавируса девяти человекообразных обезьян в зоопарке американского города Сан-Диего. Это было сделано после того, как в сафари-парке был выявлен случай заражения COVID-19 среди обезьян. У них были симптомы заболевания — насморк, кашель и вялость. Вакцина для животных, которая применялась в Сан-Диего, была разработана известной в США компанией Zoetis Inc, производящей ветеринарные препараты.



Как сообщал ridus.ru, группа ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук пришла к выводу, что домашние животные, такие как кошки и собаки, не могут быть задействованы в передаче коронавируса человеку.

