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СМИ: из-за утечки данных в Сеть попал номер телефона Цукерберга

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Вместе с личными данными 533 миллионов пользователей Facebook в Сеть попал и номер телефона основателя этой соцсети Марка Цукерберга.

Об этом сообщает New York Post.

Ранее стало известно, что личные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран были опубликованы на хакерском форуме. В итоге эта информация стала доступна любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными.

Как пишет газета, на утечку номера телефона Цукерберга обратил внимание один из пользователей Twitter. Он опубликовал в своем аккаунте скриншот с форума, на котором указаны личные данные основателя Facebook.

«Раз уж журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в Сеть номер?» — предложил автор статьи.

© pexels.com

© pexels.com

Напомним, в результате утечки в свободном доступе оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, 11,5 миллиона — из Великобритании, а также почти 10 миллионов пользователей из России. База данных содержит номера телефонов, полные имена с указанием места и даты рождения, уникальные идентификаторы социальной сети, а в некоторых случаях также указаны адреса электронной почты. По мнению технического директора компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности, утечка данных такого масштаба с высокой долей вероятности приведет к тому, что этим воспользуются злоумышленники для атак с использованием социальной инженерии или попыток взлома.

Кроме того, ridus.ru писал о том, что в Сеть утекли данные 21 миллиона пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для устройств на базе операционной системы Android — SuperVPN (число скачиваний превышает 100 миллионов), GeckoVPN (10 миллионов скачиваний) и ChatVPN (50 тысяч скачиваний).

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