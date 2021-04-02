Рядом с Капитолием в Вашингтоне произошла стрельба

Неизвестный на автомобиле предпринял попытку протаранить ограду Капитолия в Вашингтоне и проехать на закрытую территорию через контрольно-пропускной пункт.

Затем он открыл стрельбу.

Злоумышленник врезался на машине в двух офицеров полиции, в результате чего они были ранены. Подозреваемый задержан. «Все трое доставлены в больницу», — сообщила полиция Капитолия в Twitter.

Сейчас Капитолий закрыт на вход и выход. Здание заблокировано из-за внешней угрозы.

Людям рекомендовано держаться в стороне от дверей и окон.

Примечательно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что не в курсе ситуации с угрозой безопасности в Капитолии.



Позже стало известно, что скончались водитель автомобиля, протаранившего КПП у Капитолия, и один из пострадавших стражей порядка.

По данным Associated Press, сбив полицейских, водитель вышел из машины с ножом в руках, после чего правоохранители открыли по нему огонь. В ответ злоумышленник тоже стал стрелять.



Напомним, недавнее решение Пентагона оставить войска Национальной гвардии в комплексе Капитолия еще на два месяца подверглось критике как со стороны демократов, так и республиканцев. Законодатели обеих партий выразили свое недовольство данным решением.

Нацгвардия охраняет Конгресс после штурма, который сторонники Трампа устроили 6 января. Они пытались помешать утверждению итогов выборов, названных кандидатом от республиканцев «сфальсифицированными».

