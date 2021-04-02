Голикова дала оценку ситуации с COVID-19 в России

В ситуации с коронавирусом в России наметилась тенденция к стабилизации.

При этом не исключены колебания заболеваемости, возможен некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Выступая на заседании проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография», она отметила, что несмотря на то, что в регионах ситуация с COVID-19 имеет тенденцию к стабилизации, апрель-май традиционно является периодом, когда увеличивается число сезонных заболеваний.

«С учетом того, что коронавирус, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают этой инфекцией», — сказала Голикова, предупредив, что стабилизация может сменяться некоторым ростом.

На заседании, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ, вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации.

Ранее Голикова обратила внимание на то, что Россия и мир еще не имеют достаточно опыта и понимания, какой период держится иммунная защита.



В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди заболевших коронавирусом в столице выросла доля пожилых граждан.