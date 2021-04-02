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Утвержден регламент проведения школьных экзаменов в 2021 году

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Особенности проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах были утверждены Министерством просвещения и Рособрнадзором.

Согласно приказу, выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике.

ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору, необходимому при поступлении, станут обязательными исключительно для будущих абитуриентов вузов.

Между тем выпускники 9-х классов должны будут сдавать в этом году ОГЭ только по русскому и математике, говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Также определены даты сдачи экзаменов. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Основные сроки ГВЭ запланированы на 25 мая — 16 июня, а дополнительные — на 13−17 июля и 3−15 сентября.

Ранее сообщалось, что в 2021/2022 году российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию дистанционно. Такая форма сдачи экзаменов будет доступна студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, при условии сдачи ими биометрических данных.

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