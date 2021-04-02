Российский мультфильм стал лидером по просмотрам на Netflix

Анимационная лента «Ганзель, Гретель и Агентство магии», снятая российским режиссером Алексеем Цицилиным по мотивам сказки братьев Гримм, занял первое место в мире по просмотрам на онлайн-платформе Netflix.

Мультфильм стартовал на Netflix 25 марта со второй позиции, а в настоящее время является лидером по просмотрам в США и других странах.

На экраны России он вышел 18 марта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино», российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы впервые в истории.

«За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма — компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта», — рассказала агентству гендиректор «Роскино» Евгения Маркова. По ее словам, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта.

Она также отметила, что российский кинопродукт может котироваться на международных рынках.

В свою очередь генпродюсер Wizart Animation Владимир Николаев признался, что создатели мультфильма ожидали, что он привлечет внимание, но не предполагали такого успеха.

По сюжету ленты повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного Отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать похищение короля, а напарником назначают родного брата — Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником.

На счету Wizart Animation, существующей с 2007 года, несколько успешных анимационных проектов, включая франшизы «Снежная королева» и «Волки и овцы». Журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире.

Ранее сообщалось, что фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил кинопрокат США, собрав за прошлый уик-энд 6,7 млн долларов. С момента выхода на экраны эта картина положила в свою коилку 11,7 млн долларов при бюджете 16 млн долларов.