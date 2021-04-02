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Лед назван одним из главных богатств Российской Арктики

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Главные богатства Арктики — не только золото, углеводороды и урановые руды, но и лед. С таким заявлением выступил профессор кафедры рационального природопользования Географического факультета МГУ и участник арктических экспедиций Юрий Мазуров в ходе пресс-конференции «Российская Арктика», которая состоялась в ИА «Общественная служба новостей».

По словам Мазурова, лед используется для получения чистейшей питьевой воды. Сегодня, утверждает ученый, транспортировка крупных массивов льда осуществляется из Антарктиды.

В Арктике не такие большие массивы льда. И пока в этом нет надобности, но в будущем все возможно. Лед — наше главное богатство. И не только его транспортировка. Туристы готовы платить за то, чтобы полюбоваться притягательными ландшафтами, — рассказал Юрий Мазуров.

Арктические богатства России не дают покоя многим другим государствам. В регион уже устремились Китай, Индия и Австралия, констатировал участник арктических экспедиций Константин Зайцев.

Некоторые иностранные политики полагают, что Россия необоснованно располагает огромными территориями и большими запасами всевозможных ресурсов, напомнил эксперт.

Зайцев подчеркнул, что другие страны, конечно, могут принимать участие в освоении Арктики, но «запускать их в регион как саранчу, которая исчерпает все ресурсы и уйдет, ни в коем разе нельзя».

«России стоит провести ревизию обязательств, которые она брала в 90-е годы. Хочется напомнить слова Александра III: „У России есть только два союзника: русская армия и русский флот“. А остальные могут быть хорошими гостями, но не более», − приводит слова Зайцева ОСН.

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