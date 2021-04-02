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Опубликовано видео задержания на Алтае сторонника украинских националистов

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© ФСБ РФ

© ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение».

На опубликованных кадрах видно, что силовики ведут задержанного в наручниках и затем сажают его в машину.

На допросе мужчина признался, что узнал об упомянутой организации около двух-трех лет назад и предпринял попытку вступить в ее ряды. В результате координатор, с которым он связался, дал ему несколько заданий.

«В начале марта ему было дано задание подобрать объекты покушений и направить фотоотчет, а впоследствии им было получено указание совершить поджог либо иные устрашающие население действия», — приводит «РЕН ТВ» сообщение пресс-службы ФСБ.

На видео также попали компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, которые были найдены в ходе обыска.

По данным ФСБ, задержанный планировал совершить «акции прямого действия» в местах массового скопления мусульман и вблизи зданий органов государственной власти. Кроме того, он занимался пропагандистской деятельностью в мессенджере Telegram, а также соцсетях «ВКонтакте» и Instargam.

В отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Свою вину он признал, отмечает телеканал.

«Этническое национальное объединение» занимается координацией действий националистов Украины, Белоруссии и России при проведении так называемых «акций прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов госвласти, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта на объекте ТЭК сторонником запрещенной в РФ террористической организации. При задержании мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. Сотрудники спецслужб и гражданское население не пострадали.

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