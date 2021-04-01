Москалькова представила Путину отчет о своей деятельности в 2020 году

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила президенту России Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата в 2020 году.

По словам Москальковой, в прошлом году в адрес уполномоченного по правам человека поступило 448 жалоб, касающихся вопросов реализации права на обращение в органы публичной власти.

«Люди сообщали об отказах в записи, о направлении на личный прием к заместителям и иным подчиненным работникам, о некорректном поведении служащих во время приема, об отсутствии информации о режиме приема граждан», — говорит Москалькова.



Также граждане недовольны тем обстоятельством, что «вышестоящие должностные лица» зачастую отказываются рассматривать их жалобы, перенаправляя их своим подчиненным. Подобные претензии предъявляются в основном органам прокуратуры, когда они, отказывая в проведении надзорной проверки, передают жалобу руководителю территориального подразделения, утверждает уполномоченный по правам человека.

Еще Москалькова отметила увеличение количества жалоб по административным делам. Рост, по ее мнению, связан с пандемией коронавируса.

В 2020 году к уполномоченному поступило 480 обращений граждан по вопросам защиты прав при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в 2019 году было 356 жалоб, в 2018 году — 358. Увеличение произошло в основном в связи с расширением объемов административной деятельности в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — цитирует Москалькову РАПСИ.

Кроме того, с 2017 года существенно выросло число лиц, которым уголовная ответственность за совершенное впервые преступление небольшой тяжести была заменена на штраф. В 2020 году от уголовной ответственности были освобождены 17 937 обвиняемых. В 2017 году этот показатель составил 9638 человек.

«Новелла, предусматривающая такую возможность для лиц, возместивших ущерб или иным образом загладивших вред, причиненный преступлением, была введена в 2016 году. Она дала шанс человеку искупить вину за совершенное противоправное деяние без уголовного наказания и судимости», — указала Татьяна Москалькова.



Прошлый год выдался для России весьма непростым, что не могло не отразиться на деятельности Москальковой, прокомментировала член комиссии при председателе Совфеда по взаимодействию с гражданским обществом, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека, председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко.

Самое большое количество жалоб в 2020 году касались вопросов, связанных с трудоустройством. В период пандемии очень много людей потеряли работу, многие предприятия закрывались. Благодаря работе Татьяны Москальковой и ее аппарата удалось восстановить трудовые права порядка 70 тысяч россиян. Речь идет не только о работниках небольших частных компаний, но и о сотрудниках крупных предприятий, — рассказала Петренко в интервью ridus.ru.

«Татьяна Москалькова является не только замечательным профессионалом, но и довольно чутким человеком, который глубоко погружается в те или иные проблемы обычных граждан. Это удивительное сочетание чуткости и профессионализма позволило ей организовать работу аппарата уполномоченного по правам человека максимум эффективно», — добавила Валентина Петренко.