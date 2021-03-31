Приезд Познера в Тбилиси с негодованием восприняли сторонники Саакашвили

Гневную реакцию вызвал у сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приезд в Тбилиси российского телеведущего Владимира Познера.

Представители радикальных молодежных организаций собрались у гостиницы, где остановился Познер, стали свистеть и предприняли попытку ворваться внутрь.

На место возникших беспорядков прибыла полиция.

Как передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси, одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, создавшая недавно политическое объединение «Дроа» («Настало время»), тоже прибыла к отелю, чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией».

Она потребовала выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны. Хоштария имела в виду отношение телеведущего к статусу Абхазии и Южной Осетии.

© Станислав Красильников/ТАСС

В то же время, как отмечает издание, в грузинских соцсетях напоминают, что Познер — гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его в страну не могли.

По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить 1 апреля в Тбилиси свой 87-й день рождения.

Ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором он осудил действия грузин в отношении абхазов и осетин.

Как писал ridus.ru, в феврале Познер заявил, что считает лучшей страной для жизни Францию, а лучшими городами — Париж и Нью-Йорк.

