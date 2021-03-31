Губернаторы новой волны озвучили предложения по погашению долгов регионов

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Основной темой заседания стало финансирование программ развития регионов. В рамках мероприятия с докладами выступили губернаторы новой волны — глава Челябинской области Алексей Текслер, врио губернатора Республики Мордовия Артем Здунов и руководитель Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, Алексей Текслер сделал ряд предложений по поддержке региональных бюджетов. В частности, он попросил Владимира Путина «пересмотреть уровень и механизм дополнительного финансирования субъектов РФ в 2021 году». По словам Текслера, регионам нужно вернуть 223 миллиарда рублей, взятых в разгар пандемии COVID-19 в качестве «казначейских кредитов». При этом общий объем дотаций со стороны федерального центра предусмотрен в размере 100 миллиардов рублей.

Также челябинский губернатор обратил внимание президента на необходимость выработки механизма реструктуризации коммерческой задолженности регионов за счет кредитов из федерального бюджета. Он отметил, что регионы нужно избавлять от бремени дорогого обслуживания кредитов, накопленных зачастую «не сегодня, а многие годы назад».

«Задолженность регионов по бюджетным кредитам урегулирована и понятна, однако рыночный долг регионов краткосрочный и дорогой. При этом макроэкономическая ситуация говорит о тенденции удорожания долга, поскольку будет расти ключевая ставка, — подчеркнул глава Мордовии Артем Здунов. — Я полностью поддерживаю предложение Алексея Текслера о полном рефинансирования коммерческого долга за счет бюджетных кредитов. При этом важно не допустить повторения подобной проблемы в будущем, а потому необходимо, на мой взгляд, установить жесткие ограничения на заимствования для регионов, которые войдут в программу реструктуризации».

Мы с коллегами из правительства и администрации президента активно работали над новым инструментом, который мог бы обеспечить финансовыми ресурсами инфраструктурные проекты и при этом не допустить долгосрочных долговых проблем. Дело в том, что инфраструктурные инвестиции формируют массу косвенных положительных эффектов. Если считать бюджетную эффективность только от конкретного проекта, как это делает традиционно Минфин, то ее может быть недостаточно. Но если учитывать косвенные эффекты в виде НДФЛ, НДС в рамках не только самого проекта, но и в связи с ростом экономической активности после реализации проекта, то картина получится совершенно иной. Результат в таком случае позволит не только покрыть затраты на обслуживание кредита, но и дать дополнительный доход. Яркий пример — строительство Московского центрального кольца. Сам по себе этот проект убыточный, однако он позволил вовлечь в активную жизнь города ранее депрессивные территории, старые промзоны, что в итоге привело к быстрому росту экономической активности и формированию новых источников дохода, — добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выступление губернаторов новой волны на правительственном совещании является «определенным нововведением» в политической жизни России, рассказал в интервью ridus.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Напомню, что губернаторами новой волны называют глав регионов, которые продемонстрировали свою эффективность и вошли в рейтинг наиболее успешных руководителей субъектов, составленный ЭИСИ. Их участие в стратегическом совещании говорит об особом доверии Владимира Путина к такому типу чиновников. Предложения Никитина, Текслера, Здунова и других губернаторов новой волны действительно очень востребованы на федеральном уровне. Кроме того, в 2020 году президент заявил, что ответственность за преодоление пандемии в регионах несут в первую очередь губернаторы. Главам субъектов начали передавать дополнительные полномочия. Процесс расширения губернаторских полномочий все еще продолжается, и участие глав регионов в стратегическом совещании вполне вписывается в эту концепцию», — сказал Потуремский.

«Развитие регионов — одна из ключевых тем ближайшего времени. Она очень востребована со стороны населения. Люди хотят знать, как они будут жить после пандемии коронавируса. И власть начинает отвечать на данный запрос», — добавил эксперт.