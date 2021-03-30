В Союзе журналистов России сообщили о сокращениях в 40% СМИ из-за пандемии

Во время пандемии коронавируса 40% российских СМИ пришлось сокращать штат.

Закрылись 44 региональных издания, в основном это районные газеты, сообщается в исследовании Союза журналистов России (СЖР).

Оно было проведено на основе опросов, в которых приняли участие около 400 журналистов из всех регионов страны.

«40% редакций пришлось сократить десятую часть штата сотрудников, только 1,8% медиа удалось избежать понижения зарплат», — приводит ТАСС данные исследования.

Кроме того, сокращения зарплат коснулись 17,5% журналистов, а около 30% участников исследования сообщили о снижении тиражей и количества эфирного времени.

О сокращении числа рекламодателей и урезывании бюджетов информировали 86,4% редакций, кредиты пришлось брать 1,7% редакций.

Поддержку от региональной власти получили в связи с пандемией почти треть редакций, а 35,2% СМИ воспользовались мерами господдержки после включения средств массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19.

Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил агентству, что это уже второе исследование, которое позволяет оценить состояние отрасли и понять запросы на дополнительные меры поддержки со стороны СМИ. Среди таких мер он выделил урегулирование почтовых тарифов и отмену штрафов за несвоевременную уплату налогов.

Ранее сообщалось, что российский журналист Тигран Логян, бывший сотрудник газеты «Вечерняя Москва», в пожилом возрасте оказался бездомным.

