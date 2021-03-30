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В ходе испытаний в Техасе взорвался прототип корабля Starship

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

При посадке в американском штате Техас взорвался SN11, прототип корабля Starship компании SpaceX.

На видеозаписи трансляции, которая велась на YouTube, слышны звуки взрывов.

На кадрах видно, как с неба падают обломки, однако дым закрывает обзор.

«Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. — сообщил глава SpaceX Илон Маск в Twitter. — Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня».

По его словам, скорее всего, при подъеме в двигателе № 2 возникли проблемы, поэтому он не достиг рабочего давления при запуске непосредственно при приземлении.

Напомним, в этом году это уже третье неудачное испытание прототипа Starship. В феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров, а в начале марта спустя несколько минут после посадки взорвался SN10.

Десятый прототип повторил судьбу SN8 и SN9, которые разбились после суборбитального полета при посадке. «Восьмерку» подвело низкое давление в топливном напорном баке. У «девятки» не запустился один из двигателей во время завершающего маневра перед приземлением.

Многоразовый корабль Starship предназначен для доставки на Марс около 100 землян. По словам Илона Маска, в 2021 году должен состояться первый испытательный полет корабля на околоземной орбите.

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