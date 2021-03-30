Бойца спецназа ранили в ногу при штурме дома стрелка из Вешек

Ранение в ногу получил спецназовец, участвовавший в штурме дома Владимира Б., который устроил стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах.

Скорая увезла раненого в больницу.

Его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее появилась информация, что спецоперация по задержанию стрелка вступила в активную фазу. Возле его дома завязался бой. В штурме принимают участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр».

До этого сообщалось, что злоумышленник устроил взрыв, в результате чего в доме начался пожар.

Из-за перестрелки соседи стрелка с самого утра не могут попасть домой, поскольку подъезды и улицу вокруг перекрыли для прохода и проезда. Осада продолжается уже восьмой час.

По данным «112», стрелок подорвал в доме лестницу на второй этаж, чтобы силовики не добрались до него. Он уже использовал не менее 20 гранат, что сильно затрудняет работу сотрудников Росгвардии.

Как сообщает «РЕН ТВ», дом 61-летнего мужчины стали обстреливать из гранатомета.



Напомним, утром 30 марта домой к Владимиру Б. пришли сотрудники полиции и ФСБ, чтобы задержать его по делу о незаконном обороте оружия. Когда силовики оказались на участке, хозяин дома начал из окна стрелять из автомата и бросил две гранаты.

Б. держал оборону больше четырех часов, прежде чем согласился выпустить из дома дочь и внука. После этого спецназ начал штурм дома, попросив соседей стрелка не выходить на улицу. В СМИ появлялись сообщения, что Б. задержан, но они оказались преждевременными.

Сообщается, что, кроме дома в Вешках, стрелок владеет несколькими квартирами в Москве, в том числе на престижном Кутузовском проспекте. На него зарегистрированы два автомобиля и несколько мотоциклов различных марок. При этом, по данным Mash, Б. задолжал налоговой инспекции 140 тысяч рублей.