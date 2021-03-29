Суд обязал Пенсионный фонд увеличить пенсию певице Ирине Понаровской

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская засудила Пенсионный фонд России (ПФР) за слишком маленькую пенсию.

Возмущенная размером выплат певица потребовала выполнить перерасчет ее пенсии.

Она утверждала, что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии — с августа 1982-го по апрель 1983 года.

Как сообщает Mash, суд встал на сторону Понаровской. Теперь ей должны увеличить стаж и доплатить 240 тысяч рублей.

Ранее председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса перестать жаловаться на маленький размер своих пенсий. Это произошло после резонансного высказывания народного артиста РФ Леонида Якубовича о том, что зарплату министра труда надо приравнять к размеру его пенсии, которая составляет 23 тысячи рублей при огромном трудовом стаже в 59 лет.

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Размер своих пенсий также раскрыли другие российские знаменитости. В частности, народный артист России Александр Панкратов-Черный пожаловался, что ему Пенсионный фонд выплачивает 14 860 рублей — часть этой суммы уходит на оплату счетов по квартире, остальное на еду, а на проведение досуга средств уже нет.

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него «обыкновенная пенсия» — чуть больше 20 тысяч рублей. Немного выше пенсия — 23 тысячи рублей — у 57-летней телеведущей Елены Ханги. Режиссер театра и кино Юлий Гусман заявил, что получает меньше, чем Ханга.

Михаилу Боярскому платят пенсию 20 тысяч рублей, а пародист Владимир Винокур получает 10 тысяч.

Пенсия Аллы Пугачевой, по словам ее мужа Максима Галкина, тоже совсем невелика — 10 700 рублей в месяц. 10 тысяч получает и Валерий Леонтьев, который оформил пенсию как «артист балета». Одна из самых маленьких пенсий среди звезд — у Софии Ротару: около пяти тысяч рублей.