Телеведущая Екатерина Стриженова сломала руку во время эфира

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова упала прямо в эфире Первого канала.

В новом выпуске программы «Время покажет» шло обсуждение воссоединения Крыма с Россией и недовольства Украины по этому поводу.

Стриженова активно участвовала в дискуссии и довольно эмоционально объявила о перерыве в споре, когда пришло время рекламной паузы.

На кадрах видно, что двигаясь назад лицом к камере, она оступилась и упала на глазах у соведущего, зрителей и гостей.

Как отмечает ФАН, 53-летняя телеведущая не заметила небольшую ступеньку.

По информации Mash, Стриженову госпитализировали с переломом руки.

Соведущий программы Руслан Осташко подтвердил диагноз в беседе с «РИА Новости». «Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», — сказал он.



Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Прямой доступ» на румынском телевидении Мирела Вайда подверглась нападению в прямом эфире. Голая женщина ворвалась в студию и с криками «Дай мне денег!» швырнула в голову ведущей большой камень. К счастью, не попала, но сильно напугала Вайду, ее коллег и присутствующих на съемках зрителей.

Также ridus.ru писал о том, что в Колумбии на телеведущего спортивного телеканала ESPN Карлоса Ордуса во время прямого эфира упал огромный экран.

