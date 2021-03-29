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Генпрокуратура Белоруссии завела на Тихановскую дело о подготовке теракта

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© facebook.com

© facebook.com

В отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело.

Генеральная прокуратура Белоруссии завела его на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД.

Указанные лица обвиняются в подготовке теракта.

Как заявил генпрокурор республики Андрей Швед, несколько дней назад они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах страны. «Задержанный с поличным гражданин (Вячеслав) Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — цитирует Шведа Sputnik Беларусь.

По его словам, результаты проверки показали, что организаторы теракта ставили своей целью обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Издание отмечает, что 26 марта МВД Белоруссии сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах (Минская область). В результате правоохранители пресекли преступления, а также обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с оппозиционной инициативой BYPOL и получил от ее представителя указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

Ранее после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что сбежавшие за границу организаторы незаконных акций используют белорусов как пушечное мясо. По его словам, среди них есть и люди, входящие в BYPOL (инициатива, созданная бывшими силовиками, которые не поддерживают режим Лукашенко).

Как сообщал ridus.ru, СК Белоруссии попросил Россию выдать администратора «нескольких деструктивных Telegram-каналов». 36-летний житель Лиды размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах, считает следствие.

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