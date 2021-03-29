СМИ: снятый с мели Ever Given вновь почти перегородил Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который ранее удалось снять с мели в Суэцком канале, вновь почти перегородил его.

Из-за сильного ветра судно развернулось и снова встало почти поперек водной артерии.

При этом, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала, Ever Given не сел вновь на мель.

В свою очередь, источник в компании — операторе канала Gulf Agency Company уточнил, что ситуация не изменилась. «Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер», — рассказал он «РИА Новости». Он добавил, что после завершения этой операции судно будет направлено в Большое Горькое озеро для технического осмотра.

Позже стало известно, что контейнеровоз удалось отбуксировать в фарватер.

Как писал ранее ridus.ru, президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил об успешном окончании операции по снятию с мели гигантского контейнеровоза Ever Given, который ранее застрял поперек Суэцкого канала и заблокировал одну из важнейших артерий мировой морской торговли.



Тем не менее администрация Суэцкого канала делает менее радужные прогнозы по поводу восстановления движения судов. В частности, глава управления каналом адмирал Усама Рабия заявил, что навигацию по каналу можно будет полностью возобновить через три с половиной дня — столько понадобится, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход корабли.



Напомним, контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам под флагом Панамы, сел на мель утром 23 марта на 151-м километре канала. В результате движение судов по нему было полностью перекрыто. В морской пробке встали 369 судов.

Все минувшие выходные контейнеровоз Ever Given пытались сдвинуть с места 15 буксиров, а земснаряды одновременно углубляли канал. Работа спецтехники велась почти круглосуточно, сообразуясь с чередованием приливов и отливов.