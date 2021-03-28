Facebook заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Стремясь навязать другим странам свою политику и законы, социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщается в заявлении министерства коммуникаций страны.

В ведомстве осудили произвол со стороны компании Facebook, которая в нарушение конституции Венесуэлы заблокировала на 30 дней официальный блог президента Мадуро, нарушив тем самым права 1,2 миллиона его пользователей.

В министерстве также отметили, что Facebook, а также WhatsApp и Instagram, уже не первый раз накладывают санкции на контент, размещаемый в аккаунте главы государства.

Например, в октябре 2020 года это произошло из-за представленного Николасом Мадуро в соцсети доклада о молекуле DR10 — венесуэльского лекарства для лечения коронавируса. Тогда администраторы удалили трансляцию заседания, где был представлен препарат «карвативир».

«Мы являемся свидетелями цифрового тоталитаризма со стороны наднациональных компаний, которые хотят навязать свой закон различным странам», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В свою очередь министр коммуникаций Фредди Няньес написал в Twitter, что блокировка аккаунта главы государства представляет собой не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельствует о расширении блокады и бойкота, которые незаконно применяются против народа Венесуэлы со стороны США.

Как писал ранее ridus.ru, в октябре 2020 года стало известно, что Венесуэла приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для участия в них были отобраны две тысячи добровольцев, о чем заявил президент страны Николас Мадуро.