За последние семь лет российская экономика настолько окрепла, что новые санкции, которые планируется ввести против страны, не нанесут ей ущерба.

Такое мнение высказал руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.

По его словам, президент РФ Владимир Путин долго и тщательно выстраивал макроэкономику, а после 2014 года сосредоточил усилия на том, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению.

«К удивлению, он достиг успеха», — написал Шарма в своей колонке в газете Financial Times.

Он также отметил, что Россия менее привязана к мировым ценам на нефть, а рубль сейчас менее зависим от колебаний цен на нефть, чем валюта таких развитых стран-энергоэкспортеров, как Канада и Норвегия.

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Эксперт также выделил важную роль импортозамещения в укреплении российской экономики. По его словам, оно «оживило российское сельское хозяйство и сократило зависимость от иностранных поставщиков».

Кроме того, Шарма обратил внимание на то, как Россия сумела справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. «Впервые в современной истории у России были средства для противодействия кризису за счет увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок», — подчеркнул он.

В заключении эксперт признал, что «крепость Россия хорошо выстроена, чтобы выжить в постпандемическом мире».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что достижения российской экономики основаны на принципах соблюдения честной конкуренции, однако на Западе делают все для того, чтобы запретить поставку дешевых энергоресурсов из РФ в Европу, заместив их более дорогими своими. «Тем самым пытаются сдержать развитие не только российской экономики, но и других стран», — отметил он.