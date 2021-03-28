Китай предпочел доставлять грузы в Европу по суше через Россию

Из-за повышения стоимости транспортировки грузов в Европу морем и нехватки контейнеров китайский бизнес выбрал более привлекательный альтернативный маршрут доставки товаров — по суше через Россию.

За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу было отправлено более 2 тысяч товарных составов, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, в 2020 году число железнодорожных грузоперевозок из КНР в Европу выросло на 50%, а с 2016 года — в семь раз.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в транспортной индустрии, долгая и дорогая перевозка грузов по морю заставила китайские компании доставлять свои товары по суше через Россию и государства Центральной Азии.

Издание отмечает, что благодаря быстрому восстановлению экономики КНР после пандемии коронавируса страна стала доминировать в мировой торговле во второй половине 2020 года. По данным газеты, из-за введенного во многих странах мира карантина возник повышенный спрос на электронные устройства и бытовую технику из Китая.

Однако доля китайской экспортной продукции, перевозимой по железным дорогам, по-прежнему незначительна. Если в январе через один порт Яншань в Шанхае было отправлено около 2 млн контейнеров, то по железной дороге за первые два месяца 2021 года — лишь 209 тысяч контейнеров.

Как писал ранее ridus.ru, угроза заселения китайцами российских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке не настолько реальна, как «перехват» Китаем потока трудовых мигрантов. Сейчас КНР привлекает все больше рабочих рук, поэтому вскоре их нехватку может ощутить на себе Россия, считает независимый специалист по демографии Алексей Ракша.