Первая в РФ женщина-водитель пожарной машины рассказала, как этого добилась

Жительница Самарской области стала первой в России женщиной-водителем пожарной автоцистерны, исполнив свою детскую мечту.

В интервью Mash она рассказала, как ей удалось этого добиться.

«С детства я хотела служить Родине. Меня очень завораживали красные ЗИЛы 52-й части, которые проносились мимо», — призналась Елена Димитриу.

По ее словам, она всю свою жизнь мечтала получить профессию пожарного. Чтобы реализовать эту мечту, Елена упорно стремилась к тому, чтобы стать спасателем и водить пожарную машину.

Для начала она поступила в поисковый отряд «Спасрезерв» в Москве. Пройдя аттестацию, она стала заступать на круглосуточные дежурства.

Кроме того, девушка поработала добровольцем-пожарным в Подмосковье и даже устроилась в ФПС МЧС, но на должность диспетчера.

Работать водителем автоцистерны в Москве Елена не могла из-за законодательных ограничений. Поэтому она переехала в Новокуйбышевск и вступила в добровольную пожарную команду Службы спасения Самарской области. В результате она все-таки стала водителем в Центре пожарного добровольчества.

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