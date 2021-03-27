Волочкова призналась в романе со звездой Голливуда

В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем романе с популярным американским комиком Джимом Керри, известным по фильмам «Маска» и «Шоу Трумана».

По ее словам, она состояла с ним в близких отношениях 15 лет назад.

Это откровенное признание артистки подтвердил полиграф прямо во время телешоу.

«Был у меня роман с Джимом Керри», — цитирует светскую львицу ФАН.

Волочкова добавила, что до сих пор сохраняет со звездой Голливуда хорошие отношения и иногда общается с актером. Никаких других подробностей своего романа с Керри она раскрывать не стала.

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При этом балерина рассказала о сложных отношениях с матерью, с которой она практически не общается последние годы. По словам Волочковой, всему виной элитная недвижимость в центре Санкт-Петербурга, которую артистке подарил ее бывший возлюбленный Сулейман Керимов. В свое время ради сокращения налоговых выплат звезда переписала недвижимость на маму, которая в тяжелый финансовый момент без спроса продала ее, пишет издание.

Как писал ранее ridus.ru, Волочкова возглавила рейтинг российских звезд эстрады и телевидения, составленный в соответствии с размерами их задолженностей по налогам и другим платежам государству. Оказалось, что балерина не оплатила транспортный налог и налоги на недвижимость в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В общей сложности ей предстоит заплатить 12 просроченных платежей на сумму 347 тысяч рублей плюс семь тысяч рублей пени.