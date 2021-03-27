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В «Час Земли» погаснет внешнее освещение нескольких московских объектов

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© Анна Нафиева/Ridus.ru

© Анна Нафиева/Ridus.ru

В субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30 во всем мире пройдет «Час Земли».

В рамках этой акции в больших мегаполисах отключают подсветку, чтобы планета «отдохнула».

К экочасу присоединится и Москва.

Внешнее освещение погаснет на таких транспортных объектах столицы, как Северный речной вокзал, Смоленский метромост, Опалиха, Пенягино, Волоколамская D2 и Фили D1, четыре трамвайных депо, все электродепо мосметро и 20 объектов ЦОДД, сообщает Дептранс Москвы в своем Telagram- канале. Погаснут и внешние экраны Павильона МЦД.


Кроме того, выключат подсветку ГУМа, ЦУМа, Кремля, сталинских высоток, парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники» и Государственного исторического музея, пишет «РИА Новости».

© Анна Нафиева/Ridus.ru

© Анна Нафиева/Ridus.ru

Как отмечает агентство, акция «Час Земли» пройдет в России уже в 13-й раз. В этом году она посвящена открытости экологической информации.

В этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

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