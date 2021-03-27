Фейки недели: «День Х» в Белоруссии, фальшивый TikTok и стрельба в Костроме

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

«День Х» в Белоруссии

Гражданам Белоруссии стали приходить странные сообщения от имени экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской и платформы «Голос», созданной для контроля за честностью выборов и альтернативного подсчета голосов.

Авторы сообщений утверждают, что номер телефона то или иного человека якобы включен в базу данных «Голоса», и накануне некоего «Дня Х» ему сообщат «план действий».

Представители платформы «Голос» заявили, что не имеют к рассылке никакого отношения. Они уточнили, что «данные пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon, доступа к ним не имеют даже разработчики».

Светлана Тихановская тоже отрицает свою причастность к рассылке.

В «Голосе» полагают, что фейковые послания о «Дне Х» — дело рук белорусских властей, которые хотят «запутать» и «сбить с толку» оппозиционно настроенных граждан.

Мошенники «угоняют» популярные аккаунты в TikTok

В Сети обнаружили фейковый сайт TikTok, который неизвестные мошенники продвигают под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации.

По словам ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, работа фальшивого сервиса построена следующим образом. Мошенники предлагают блогерам установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации. Пользователь переходит по ссылке, вводит данные для авторизации, после чего его перенаправляют на официальный TIkTok. Таким образом введенные данные попадают в руки мошенников.

По словам Вураско, подобные схемы используются для «угона» популярных аккаунтов.



Как рассказали газете «Коммерсантъ» в TIkTok, компания уже отправила жалобу и запрос на блокировку фальшивого сайта. Представители корпорации отметили, что соцсеть не предоставляет пользователям монетизацию на платформе в России.

Школьник устроил стрельбу по одноклассникам в Костроме

23 марта в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что некий ученик школы № 11 пришел на занятия с пневматическим пистолетом и открыл стрельбу по одноклассникам. Одному из них малолетний стрелок якобы попал в глаз.

Однако, как удалось выяснить изданию Kostroma. today, сведения о стрельбе оказались выдумкой. В региональном МВД сообщили, что прибывшие в школу сотрудники полиции не обнаружили никаких признаков ЧП.

Сейчас полицейские ищут «шутника», распространившего фейк о стрельбе. Правонарушителю грозит административная ответственность.