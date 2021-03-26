Белорусский депутат заявил о возможных терактах в республике

Депутат нижней палаты парламента РБ Олег Гайдукевич не исключает, что в обозримом будущем Беларусь потрясет серия терактов. Политик призвал укреплять спецслужбы республики, чтобы они имели возможность «работать на упреждение».

Мир вошёл в состояние нестабильности: геополитическое противостояние, пандемия, психические расстройства. Ни одна страна мира не защищена от терактов. Поэтому весь мир сейчас укрепляет спецслужбы, все страны без исключения. Этим должны заняться и мы, в том числе в рамках Союзного государства вместе с Россией. Альтернативы этому нет. Упростить работу в этом направлении нельзя, — пояснил «Ридусу» Гайдукевич.

24 марта бывший боец антитеррористического спецподразделения МВД РБ «Алмаз» Игорь Макар выступил с публичным обращением к председателю КГБ Белоруссии Ивану Тертелю, в котором заявил, что знает о якобы подготавливаемых сотрудниками комитета кровавых терактах, запланированных на 25 марта (День воли — традиционный праздник белорусских националистов).

О планируемой властями Белоруссии на 25 марта провокации с целью дискредитации протестного движения сообщало и объединение белорусских силовиков BYPOL. Организация имеет авторитет среди белорусов, так как ранее неоднократно публиковала инсайды и эксклюзивные записи, сделанные в самых высоких кабинетах белорусских спецслужб.

Дальнейшие события показали, что прогнозы, к счастью, оказались ошибочными.



Более подробно о терроризме в Республике Беларусь читайте в материале «Ридуса».