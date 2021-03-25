В Госдуме назвали основную проблему Пенсионного фонда

Свое мнение о работе Пенсионного фонда РФ (ПФР) высказал член комитета Госдумы по труду, социальный политике и делам ветеранов Олег Шеин.

В ходе пресс-конференции, посвященной исчезновению «ковидных» льгот, он рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам и последствиях ликвидации ПФР.

Депутат отметил, что с момента принятия решения об отмене индексации пенсий число работающих официально пенсионеров уменьшилась. Он также выразил свою уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин озвучит в апреле решение о возврате к индексации.

Шеин также заявил, что ликвидация ПФР потребует создания нового бюрократического аппарата, который должен будет выполнять такие же функции.

«За последние 20 лет в зону „серой“ занятости пришло около 33 млн граждан. От этих людей никакие отчисления в Пенсионный фонд не поступают», — цитирует парламентария ФАН. Он добавил, что снижение налогов не поможет повысить их сбор для пополнения фонда. Шеин убежден, что решить эту проблему можно только одним единственным способом — на несколько лет отсечь организации, которые попались на «серой» занятости, от любых государственных льгот.

По его словам, это справедливо, ведь пандемия показала, что государство готово поддерживать бизнес.

Как сообщал ridus.ru, в 2021 году некоторые категории инвалидов и пенсионеров получат различные надбавки. Также их ждет скидка на оплату услуг ЖКХ, рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов. Он пояснил, что выплат сверх положенного, как это было в прошлом году, ожидать не стоит. Баранов связывает это с улучшением эпидемической обстановки по ситуации с коронавирусом и возвращением экономики страны в обычное русло.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учителя, врачи, пожарные и пилоты получат возможность досрочного выхода на пенсию.

