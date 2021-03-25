Французская семья обнаружила в своей квартире картину стоимостью 2 млн евро

Картина XVIII века кисти французского художника Жана-Оноре Фрагонара была случайно найдена в департаменте Марна на северо-востоке Франции.

Полотно «Философ за чтением» оценочной стоимостью в 1,5−2 миллиона евро обнаружили в своей квартире члены одной семьи.

Ценнейшее произведение искусства попалось им на глаза во время инвентаризации наследства.

Как сообщает Europe 1, всеми забытая картина, вероятно, находилось в квартире около века.

«Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века», — рассказал в интервью радиостанции аукционист Антуан Пёти.

По его словам, возможные сомнения об авторстве снимает подпись «Фрагонар» на обратной стороне картины.

Другой эксперт Стефан Пинта также заверил, что в подлинности полотна нет никаких сомнений.

Картина «Философ за чтением» была написана в 70-е годы XVIII века. Ее выставят на торги в городе Эперне 26 июня.

Как писал ранее ridus.ru, британский реставратор и историк искусства Рональд Мур заявил, что обнаружил считавшееся утраченным полотно Тициана в одной из провинциальных приходских церквей Англии, где оно провисело, никем не опознанное, более столетия. По словам Мура, картина XVI века попалась ему на глаза совершенно случайно в храме св. Михаила и всех ангелов в городке Ледбери, куда он прибыл, чтобы реставрировать другую «Тайную вечерю» — копию XIX столетия с легендарной фрески Леонардо да Винчи.

В прошлом году в художественном мире была выдвинута не менее сенсационная теория о том, кто же был на самом деле автором самой дорогой картины в мире — «Спасителя мира» (Salvator Mundi), приписываемой кисти Леонардо да Винчи. Французский историк и искусствовед Жак Франк на основании грубых анатомических ошибок, допущенных автором полотна, пришел к выводу, что над ним работал не сам да Винчи, а ученики из его мастерской — Салаи и Больтраффио.

