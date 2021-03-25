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Простой кораблей в Суэцком канале может привести к росту цен на нефть

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© AP/TASS

© AP/TASS

Из-за аварии контейнеровоза Ever Given, произошедшей 23 марта, движение через Суэцкий канал остается перекрытым.

Как сообщили в МИД РФ, разблокировка движения может занять несколько недель.

Застрявшие корабли сняли на видео. На кадрах видно, как на небольшом расстоянии друг от друга в море скопились десятки грузовых судов.

Источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) рассказал «РИА Новости», что уже более двух суток движение судов в Суэцком канале остается заблокированным из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, направлявшегося из Китая в нидерландский Роттердам. В настоящее время проходит операция с участием восьми буксиров.

По мнению опрошенных агентством экспертов, в инциденте виноват капитан корабля. При этом основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.

Как писал ранее ridus.ru, панамский контейнеровоз Ever Given длиной 400 и шириной 59 метров надежно перекрыл Суэцкий канал. Судно водоизмещением более 200 тысяч тонн пока не удалось сдвинуть с места. Пробка, которую вызвал инцидент в Средиземном и Красном морях, может стать самой масштабной и дорогой в истории человечества.

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