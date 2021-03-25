Политолог объяснил важность первого Всероссийского электорального форума

В Москве стартовал Всероссийский электоральный экспертный форум. Мероприятие организовано ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при поддержке Общественной палаты РФ и проводится впервые.

Участие в форуме принимают около 75 экспертов из 70 регионов России: социологи, правозащитники, юристы, общественные деятели, политологи и журналисты.

Как рассказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, актуальность проведения мероприятия обусловлена грядущим большим избирательным циклом. В сентябре, напомнил господин Брод, «состоятся выборы в Госдуму, выборы глав девяти регионов, депутатов 39 законодательных собраний и 11 представительных органов административных центров субъектов».

Важно обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса, привлекая к этому в том числе институт общественных наблюдателей. По сути, наш институт дополняет другие институты контроля за выборами: наблюдателей от кандидатов и от партий, — подчеркнул член СПЧ.

Бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурднова отметила, выступая на форуме, что сейчас выборы в России организованы «на очень высоком уровне». Возможно, лучше, чем «в некоторых странах Европы», обозначила политик.

Аналогичное мнение выразил латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш. По его словам, за последние 30 лет российская избирательная система смогла выйти на первое место в мире по уровню открытости и прозрачности выборов, а также по уровню технического оснащения избирательных участков.

Электоральный экспертный форум — событие довольно большое, поскольку роль специалиста, который досконально разбирается в избирательных процессах, достаточно велика, высказался в интервью ridus.ru исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков.

Эксперты являются, как правило, публичными людьми, им под силу перевести с научного языка на язык медиа, который более понятен простым гражданам. Кроме того, эксперты — это люди, обладающие определенным авторитетом, и их позиция, безусловно, может повысить доверие к результатам выборов со стороны населения. Если эксперт говорит, что выборы состоялись в соответствии с требованиями закона, если его позиция аргументирована, то доверие к выборам будет, конечно же, крепнуть. Поэтому важно, что эксперты сейчас собрались в широком составе и пытаются выступить как некий единый центр по выработке всевозможных рекомендаций по улучшению избирательной системы страны, — пояснил Тюков.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 57% россиян убеждены, что выборы в России проходят скорее честно. Только 8% заявили о том, что сталкивались с нарушениями или фальсификациями. При этом почти половина опрошенных даже не слышали о подобных фактах.