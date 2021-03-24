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Банк России готовится к эксперименту со сбором монет у населения

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© pixabay.com

© pixabay.com

ЦБ намерен попробовать собрать монеты у россиян с помощью специальных автоматов.

Предполагается, что комиссии за прием монет не будет, либо она окажется минимальной.

Пилотный запуск проекта планируется осуществить в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения.

Как сообщили «Российской газете» в Банке России, из-за отсутствия необходимого оборудования для реализации эксперимента будет привлечен технологический партнер. В дальнейшем применение аппаратов может быть расширено.

По данным издания, в 2020 году Центробанк выпустил более 1,3 млрд монет, потратив на это 3,8 млрд рублей. При этом во время пандемии в кассы вернулись лишь 46% от этого числа. В 2019 году количество возвращенных монет составило 63%.

© Twitter

© Twitter

В ЦБ объясняют это тем, что торговые предприятия все чаще отказываются принимать монету от населения, чтобы сократить расходы на пересчет и инкассацию.

Для возвращения монет в оборот Банк России предложил проводить акцию «День монеты» и участвовать на Монетной площадке, которая перенаправляет монеты от организаций, получающих их от населения, в организации, нуждающиеся в них.

Как писал ранее ridus.ru, в планах Центробанка нет выпуска монеты номиналом в 50 рублей, а также купюры достоинством в десять тысяч. Более года назад заместитель директора департамента ЦБ по наличному обращению заявил о возможности выпуска монеты в 50 рублей. Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, хотя у такой монеты и были бы определенные преимущества, россияне отдают предпочтение бумажным деньгам.

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Комментарии (1)

  • Small 899497671e
    coyoteOdinсегодня, 00:19

    за эти годы их ни разу в лицо не видел - только на сайте нацбанка в виде картинок), а вот 100 и ниже - ходят активно, причем у бумажек в 5, 10, 20 и 50 успели сделать второй выпуск с обновленной защитой (защита от подделки у них (банкнот образца 2019-2020 гг. от 5 до 50 руб.) стала более продвинутой, чем у банкнот образца 2009 года)

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