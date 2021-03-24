Банк России готовится к эксперименту со сбором монет у населения
- 24 марта 2021, 20:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
ЦБ намерен попробовать собрать монеты у россиян с помощью специальных автоматов.
Предполагается, что комиссии за прием монет не будет, либо она окажется минимальной.
Пилотный запуск проекта планируется осуществить в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения.
Как сообщили «Российской газете» в Банке России, из-за отсутствия необходимого оборудования для реализации эксперимента будет привлечен технологический партнер. В дальнейшем применение аппаратов может быть расширено.
По данным издания, в 2020 году Центробанк выпустил более 1,3 млрд монет, потратив на это 3,8 млрд рублей. При этом во время пандемии в кассы вернулись лишь 46% от этого числа. В 2019 году количество возвращенных монет составило 63%.
В ЦБ объясняют это тем, что торговые предприятия все чаще отказываются принимать монету от населения, чтобы сократить расходы на пересчет и инкассацию.
Для возвращения монет в оборот Банк России предложил проводить акцию «День монеты» и участвовать на Монетной площадке, которая перенаправляет монеты от организаций, получающих их от населения, в организации, нуждающиеся в них.
Как писал ранее ridus.ru, в планах Центробанка нет выпуска монеты номиналом в 50 рублей, а также купюры достоинством в десять тысяч. Более года назад заместитель директора департамента ЦБ по наличному обращению заявил о возможности выпуска монеты в 50 рублей. Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, хотя у такой монеты и были бы определенные преимущества, россияне отдают предпочтение бумажным деньгам.
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