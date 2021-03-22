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Туристическая группа попала под лавину в Мурманской области

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© pixabay.com

© pixabay.com

В районе схода лавины в Мурманской области могли оказаться несовершеннолетние, находившиеся в составе туристической группы.

Региональное следственное управление СКР уже приступило к проверке по данному факту.

Уже известно, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительным данным, имеются пострадавшие, среди которых могут быть несовершеннолетние.

На место происшествия выдвинулись следователь и криминалисты СК, приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Оленегорска Олега Самарского, в районе схода лавины могла оказаться группа из 15 человек. «На месте работают мончегорские спасатели», — уточнил он.

По информации Baza, спасатели ищут пропавшую 13-летнюю девочку. Всех остальных участников похода уже нашли.

Согласно имеющимся у Mash сведениям, туркомпания «Скиф» привезла в Хибины группу из 16 человек (13 несовершеннолетних и несколько взрослых). В итоге они пропали в районе станции Имандра, где гор нет. Там тундра: где-то сопки, где-то скалы. Именно в этой зоне на туристов и сошел снежный козырек.

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