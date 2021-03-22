Турецкий курорт может попасть в «красную зону» из-за коронавируса

Очень популярный у россиян турецкий курорт Анталья близок к тому, чтобы оказаться в «красной зоне» из-за быстрого распространения COVID-19 среди местных жителей.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, с 13 по 19 марта число заболевших на 100 тысяч населения в городе составило 119 человек.

Такой показатель обязывает присвоить курорту «красный» статус, однако официального заявления пока еще не было сделано.

При этом, как отмечает местный портал Turizmgazetesi, с 6 по 12 февраля число заболевших на 100 тысяч населения составляло в Анталье 95,16 человек, а в первой половине марта — почти 79 человек.

Ранее власти Турции выразили готовность смягчить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если в стране будет наблюдаться положительная динамика по COVID-19. В частности, допускается отмена обязательного теста на коронавирус для въезжающих в Турцию туристов.

По данным агентства «Анадолу», с начала января по сентябрь 2020 года Анталью посетили более 700 тысяч россиян.

Ранее ridus.ru писал, что стоимость путевок на летний отдых вырастет практически по всем направлениям, несмотря на тяжелый кризис в туриндустрии. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.