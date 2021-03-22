Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Болгарии

Власти Болгарии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов в связи со «шпионским скандалом».

Ранее Генпрокуратура Болгарии сообщила об аресте группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность.

Поскольку оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом, главный прокурор Иван Гешев официально передал данную информацию в МИД.

В российском диппредставительстве подтвердили ТАСС, что два сотрудника российского посольства в Софии объявлены персонами нон грата. «Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов», — сообщили в дипмиссии.

Здание посольства РФ © Игорь Ленкин/ТАСС

Ранее в посольстве РФ выразили надежду на то, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России прекращены. В заявлении говорилось, что «в условиях осложнения международной обстановки» очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.

В пятницу, 19 марта, представитель генерального прокурора Болгарии Сийка Милева официально подтвердила информацию о задержании шести подозреваемых в шпионаже в пользу России. По ее словам, это сотрудники болгарской военной разведки. Пятеро из них были арестованы.

Сообщалось также, что в группу подозреваемых входит женщина — супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть гражданство России. Ее подозревают в посредничестве при передаче и обмене информацией с сотрудниками российского посольства в Болгарии.