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Большинство опрошенных россиян признали недостоверной информацию в Сети

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© Авилов Александр/Агентство «Москва»

© Авилов Александр/Агентство «Москва»

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что более половины респондентов (57%) считают информацию в интернете недостоверной и вредной.

Только треть опрошенных (34%) считают, что интернет — это мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации. Такого мнения чаще придерживаются жители крупных городов.

При этом каждый второй (54%) респондент полагает, что развитие интернета все же идет на пользу обществу.

Между тем около трети (35%) назвали интернет угрозой семейным ценностям и столько же поддержали мнение, что он может угрожать политической стабильности в стране.

По данным опроса, 46% россиян считают, что интернет значительно увеличивает количество самоубийств, а 50% убеждены, что зарубежные страны используют всемирную паутину против России.

Кроме того, по результатам опроса выяснилось, что большинство родителей (81%) предпринимают какие-либо меры, чтобы обезопасить своих детей от опасной информации в интернете. Контролируют их работу в интернете с помощью провайдера или специальной программы 41% респондентов, а 31% опрошенных находятся рядом с ребенком, когда он пользуется интернетом.

В опросе, проведенном 7 марта, приняли участие 1 600 человек.

Ранее ВЦИОМ собрал данные о том, какие способы общения предпочитают россияне больше всего. Помимо этого аналитики узнали самый популярный мессенджер у жителей России.

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