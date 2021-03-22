Путин сообщил, когда сделает прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

Он также отметил, что вакцинация от COVID-19 должна быть абсолютно добровольной.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека», — сказал глава государства на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Российский лидер сообщил, что на данный момент оба компонента вакцины получили 4,3 миллиона россиян.

«В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», — уточнил Путин.

Кроме того, он призвал добиться формирования коллективного иммунитета к COVID-19. По его словам, для этого необходимо 70 миллионов полных комплектов доз вакцины. Мощности это позволяют, добавил президент.

На вопрос, какую вакцину выбрал Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил так: «Одну из трех наших. Все хорошие и надежные».