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При обыске у губернатора Пензенской области нашли полмиллиарда рублей

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© Следственный комитет РФ/ТАСС

© Следственный комитет РФ/ТАСС

У подозреваемого в получении крупной взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружили около 500 млн рублей.

В ходе обыска в его доме следователи нашли пачки наличных, коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

Как сообщили в СК РФ, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы «Биотека» Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, в качестве взятки главе региона вручили дорогие часы и люксовый автомобиль Mercedes, однако большую ее часть губернатору передали наличными, сообщает ТАСС.

Белозерцева уже доставили в ИВС в Москве.

Всего по этому делу задержаны шесть человек, включая Шпигеля с женой, бизнесмена Колоскова, замдиректора московского представительства региона Федора Федотова и водителя представительства при правительстве РФ Геннадия Макарова.

Ранее сообщалось, что взятки передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке за счет бюджета медикаментов и медоборудования для учреждений здравоохранения Пензенской области.

Иван Белозерцев с 2000 года был депутатом Пензенской городской думы, затем мэром Пензы и главой областного Заксобрания. В сентябре 2015 года был избран, а в сентябре 2020-го — переизбран губернатором Пензенской области.

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Раскрываем секреты: дом каждого кота должен быть в коробке

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© Twitter

© Twitter

Каким должен быть идеальный дом для кота? По мнению героя этого ролика, его просто обязательно нужно обустроить в коробке.

Для этого в коробку надо взять с собой все самое необходимое. Правда, не всегда желания совпадают с реальностью.

Из этого следует вывод: люди просто обязаны делать коробки побольше. Очевидно же!

Коробка для кота значит так много, что за нее ничего не жалко. И у коробки, как правило, должен быть лишь один хозяин!

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