При обыске у губернатора Пензенской области нашли полмиллиарда рублей

У подозреваемого в получении крупной взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружили около 500 млн рублей.

В ходе обыска в его доме следователи нашли пачки наличных, коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

Как сообщили в СК РФ, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы «Биотека» Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, в качестве взятки главе региона вручили дорогие часы и люксовый автомобиль Mercedes, однако большую ее часть губернатору передали наличными, сообщает ТАСС.

Белозерцева уже доставили в ИВС в Москве.

Всего по этому делу задержаны шесть человек, включая Шпигеля с женой, бизнесмена Колоскова, замдиректора московского представительства региона Федора Федотова и водителя представительства при правительстве РФ Геннадия Макарова.

Ранее сообщалось, что взятки передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке за счет бюджета медикаментов и медоборудования для учреждений здравоохранения Пензенской области.

Иван Белозерцев с 2000 года был депутатом Пензенской городской думы, затем мэром Пензы и главой областного Заксобрания. В сентябре 2015 года был избран, а в сентябре 2020-го — переизбран губернатором Пензенской области.

