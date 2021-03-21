Видео: в казанском цирке слоны устроили потасовку

Во время дневного представления в казанском цирке один слон напал на другого.

Это происшествие было запечатлено на видео.

На кадрах видно, как слон повалил своего собрата на бортик манежа и стал пихать его хоботом.

Зрители начали в панике покидать свои места.

Тем временем дрессировщики пытались палками отогнать агрессивного слона.

Как сообщил «РИА Новости» представитель цирка, инцидент произошел во время представления «Шоу слонов и магия цирка». По его словам, никто не пострадал.

Представление, которое должно было состояться в 17:00, отменили «по техническим причинам», сообщается на сайте цирка.

В беседе с «360» дрессировщик, член правления Союза цирковых деятелей России Андрей Дементьев-Корнилов назвал две причины произошедшего. По его мнению, либо две слонихи боролись за первенство, либо у одной из них что-то болело.

«Бывает такое, что у них в стаях матриархат и более молодая слониха, бывает, выживает старую слониху», — пояснил он. Дрессировщик добавил, что когда у слона что-то болит, он может вымещать свою боль на сородичах.

Ранее сообщалось, что сотрудника бельгийского зоопарка Pairi Daiza атаковала четырехлетняя панда по кличке Тиан Бао. В результате мужчина получил травму ноги и руки.

