За отмену или перенос ОИ в Токио выступили более 70% опрошенных в 6 странах

По итогам опросов, проведенных в Японии, США, Китае, Франции, Таиланде и Южной Корее, выяснилось, что более 70% респондентов в каждой из этих стран считают необходимым либо отменить летние Олимпийские игры в Токио 2021 года, либо перенести их на более поздний срок

В Таиланде за отмену Игр и их перенос на более поздний срок выступили 95, 6% опрошенных, в Южной Корее — 94,7%, в Китае — 82,1%, в США — 74,4%, в Японии — 71,9%, а во Франции — 70, 6%.

При этом проведение Олимпиады в Токио нынешним летом поддержали 26,1% респондентов в Японии, 25,8% во Франции, 24,5% в США, 17,9% в Китае, 4,4% в Таиланде и 3% в Южной Корее, приводит «РИА Новости» данные опроса, обнародованные Японским исследовательским институтом прессы.

Отмечается, что телефонный опрос проводился в декабре — январе, а участие в нем приняли 992 человека в США, 1006 человек во Франции и по 1000 человек в Китае, Южной Корее и Таиланде.

По данным исследования, проведенного в марте агентством Kyodo, лишь 23,2% японцев считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры нужно провести в стране этим летом, за отмену Игр выступили 39,8%. Остальные либо не сомневаются в ответе, либо считают необходимым перенос Олимпиады.

В МОК полагают, что отсрочка еще на год невозможна, поскольку нанесет слишком большой урон экономике Японии.

Ранее стало известно, что оргкомитет токийской Олимпиады, перенесенной с 2020 года на 2021-й, объявил о том, что эти соревнования пройдут без иностранных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.

Открытие Игр запланировано на 23 июля.