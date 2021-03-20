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Оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса

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© ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

© ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

На 84-м году жизни в столице Австрии скончался знаменитый бас Евгений Нестеренко.

В качестве причины смерти народного артиста СССР называют последствия коронавируса.

Об этом сообщила генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко, — рассказала она ТАСС. — В нем говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)».

Согласно последней воле покойного, его прах будет захоронен в России.

Нестеренко родился 8 января 1938 года в Московском военном госпитале в Лефортове. В 1965 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 19631967 годах был солистом Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), в 19671971 годах служил в Ленинградском театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), а в 19712002 годах — в Большом театре.

© ИТАР-ТАСС

© ИТАР-ТАСС

Исполнил более восьмидесяти ролей в оперных спектаклях. Блистал на лучших сценах мира, включая «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, «Ла Скала» в Милане и «Ковент-Гарден» в Лондоне.

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