найти ×
   
  • USD +0.48
    74.14
  • EUR +0.32
    88.43
СохранитьСохранено0
×

209085

Видео: таксист совершил наезд на баскетболиста в центре Москвы

Small f1a6d446e0
© t.me/breakingmash

© t.me/breakingmash

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин пострадал в результате дорожного конфликта в центре столицы.

Инцидент, произошедший на 3-й Тверской-Ямской улице, был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как спортсмен переходит дорогу в неположенном месте и встречается на своем пути с продолжающим движение такси.

Судя по всему, Шабалкину не понравилось, что таксист его не пропустил, и он ударил ногой по бамперу. После этого водитель нажал на «газ» и «прокатил» баскетболиста на капоте несколько метров, пока тот сам не отскочил в сторону. Тем временем таксист скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция устанавливает личность водителя, пишет Baza.

В настоящее время 34-летний Шабалкин находится в больнице. Как сообщили изданию «Подъём» в пресс-службе столичной полиции, спортсмен получил травмы ног.

Позже выяснилось, что таксист, наехавший на спортсмена, сам обратился в полицию. По информации Mash, пассажирка такси рассказала, что баскетболист был пьян и пытался перейти дорогу в неположенном месте. Когда ему помешали это сделать, он набросился на машину. В итоге водитель доехал до ближайшего поста ДПС, где и рассказал о случившемся.

Никита Шабалкин — бывший российский баскетболист, ставший в 2007 году чемпионом Европы в составе российской сборной. В разные годы он играл за ЦСКА, «Химки», «Динамо» и «Локомотив-Кубань», отмечает «РЕН ТВ».

Ранее в российских СМИ прошли сообщения, что 25-летняя жительница Москвы Варвара Ерохина — родственница легендарного полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова — на своем автомобиле сбила пешехода поздно вечером 23 февраля. Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Академика Королева.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
108311читать позжечитаю позже
Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе
-107040читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Три типа котов»: выбери своего

Большинство людей отдает предпочтение третьему.

2010471читать позжечитаю позже

Животные
«Ловкость лап и никакого мошенничества»: кот-факир попал на видео16 марта

Ни один кубик не упал и даже не дрогнул.

806626читать позжечитаю позже