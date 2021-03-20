Видео: таксист совершил наезд на баскетболиста в центре Москвы

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин пострадал в результате дорожного конфликта в центре столицы.

Инцидент, произошедший на 3-й Тверской-Ямской улице, был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как спортсмен переходит дорогу в неположенном месте и встречается на своем пути с продолжающим движение такси.

Судя по всему, Шабалкину не понравилось, что таксист его не пропустил, и он ударил ногой по бамперу. После этого водитель нажал на «газ» и «прокатил» баскетболиста на капоте несколько метров, пока тот сам не отскочил в сторону. Тем временем таксист скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция устанавливает личность водителя, пишет Baza.

В настоящее время 34-летний Шабалкин находится в больнице. Как сообщили изданию «Подъём» в пресс-службе столичной полиции, спортсмен получил травмы ног.

Позже выяснилось, что таксист, наехавший на спортсмена, сам обратился в полицию. По информации Mash, пассажирка такси рассказала, что баскетболист был пьян и пытался перейти дорогу в неположенном месте. Когда ему помешали это сделать, он набросился на машину. В итоге водитель доехал до ближайшего поста ДПС, где и рассказал о случившемся.

Никита Шабалкин — бывший российский баскетболист, ставший в 2007 году чемпионом Европы в составе российской сборной. В разные годы он играл за ЦСКА, «Химки», «Динамо» и «Локомотив-Кубань», отмечает «РЕН ТВ».



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