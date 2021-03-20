Росавиация назвала авиакомпании, избежавшие убытков во время пандемии

Лишь две российские авиакомпании сумели избежать убытков во время пандемии коронавируса.

По информации Росавиации, речь идет о «Победе» и «Азимуте».

Они снизили перевозки только на 11% и 12% соответственно, в то время как общее их число уменьшилось почти в два раза.

Динамика пассажиропотока в упомянутых двух компаниях оказалась наилучшей, поскольку эти авиаперевозчики сфокусировались на популярных внутренних направлениях.

Между тем крупнейшие перевозчики, включая «Аэрофлот», закончили год с убытками. Общие потери отрасли могут достичь 200 миллиардов рублей, приводит данные Росавиации «РБК». В частности, чистый убыток «Аэрофлота» составил в прошлом году 123 миллиарда рублей.

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Отмечается также, что на фоне пандемии и запрета международных рейсов убытки всей мировой авиационной отрасли достигли 118 миллиардов долларов.

Как писал ранее ridus.ru, член общественного совета при Росавиации, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что повышение цен на популярные у туристов открытые направления за рубеж, стало беспрецедентным. По его словам, прежде всего это касается ОАЭ и Мальдив, где квоты и повышенный спрос привели к тому, что цены на этих популярных направлениях достигли того, что билет в Дубай продается за 150 тысяч рублей в экономическом классе.

По данным Росавиации, в 2019 году авиакомпании перевезли по стране 77 миллионов человек, за границу — 55 миллионов. В 2020 году эти показатели снизились до 59 и 12 миллионов соответственно. В этом году ожидается, что пассажиропоток увеличится до 77 миллионов на внутренних линиях и 27 миллионов — на зарубежных.