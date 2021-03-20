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Ученый предсказал, когда истощатся запасы нефти на Земле

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, убежден президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь.

Он обратил внимание, что благодаря увеличению добычи этих источников энергии за последние 250 лет в мире произошли три промышленные революции.

По его словам, учитывая данный факт и темпы развития мировой экономики, следует ожидать истощения углеводородных ресурсов в течение ближайших 50 лет.

Поэтому Сюэ Цикунь считает необходимым заменить ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.

В частности, китайский ученый имеет в виду солнечную энергию, которую, по его мнению, почти нельзя исчерпать. Он также предложил оценить возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом, пишет The Paper.

© коллаж Ridus.ru

© коллаж Ridus.ru

В ноябре прошлого года тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс предсказал, что последовательный отказ от углеводородов в мировой энергетике произойдет в течение следующих 20—30 лет. По его прогнозам, пик мирового потребления нефти придется на 2030-е годы, газа — на 2040-е, а спрос на уголь начнет снижаться уже в ближайшее время.

Как писал ранее ridus.ru, ЕС ускорил декарбонизацию (уход от использования углеводородов) экономики, и главная роль оказалась отведена водороду. На сегодняшний день объем этого рынка оценивается в сумму порядка 700 миллиардов долларов, за которые уже борются ведущие индустриальные страны.

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