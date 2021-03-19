Полиция Франции конфисковала вместо наркотиков партию сладостей
- 19 марта 2021, 21:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ходе спецоперации под Парижем полиция конфисковала крупную партию наркотиков, которые на самом деле ими не оказались.
Полицейские думали, что изъяли экстази, однако в результате выяснилось, что конфискованные таблетки и неизвестный розовый порошок — это перетертые сладости.
Как рассказали в префектуре столичной полиции, операция проводилась в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, по данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок.
Предполагалось, что стоимость конфискованных пакетов с прессованными розовыми гранулами и мешка розового порошка составляет 1 млн евро, сообщает AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Однако токсикологический анализ показал полное отсутствие каких-либо наркотических веществ или ядов.
Источник агентства предположил, что розовый порошок, из которого прессовали таблетки, был, скорее всего, получен путем «измельчения клубничных мармеладок».
В декабре 2020 года комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение исключить каннабис из списка особо опасных наркотиков. Данная инициатива поступила от Всемирной организации здравоохранения в 2019 году. Эксперты настаивали на необходимости изменить контроль за каннабисом и веществами, изготавливаемыми на его основе.
Комиссия ООН признала терапевтические свойства вещества и исключила его из IV реестра Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.
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