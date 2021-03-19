Долги россиян за теплоснабжение достигли сотен миллиардов рублей

Почти 238 миллиардов рублей задолжали россияне за теплоснабжение.

Причем темпы роста просрочки также увеличиваются — только с января по февраль 2021 года задолженность выросла на 12% (около 29 миллиардов рублей).

Поскольку в холодные месяцы расходы на отопление повышаются, каждую зиму растет и просрочка.

Как рассказали газете «Известия» опрошенные эксперты, в 2021 году был установлен новый рекорд, так как в январе-феврале 2020-го задолженность выросла на 9,2% (17,9 миллиарда рублей).

Такой рекордный рост долгов специалисты связывают с временным запретом штрафов за неуплату коммуналки, который действовал до конца 2020 года, а также с умышленным уходом от оплаты услуг жилищными организациями. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса их доходы упали, а сильные морозы потребовали больших затрат на отопление.

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По мнению экспертов, нарушения платежной дисциплины могут привести к снижению надежности и безопасности всех систем, особенно это касается проведения дорогостоящих ремонтных работ.

В Росстате подсчитали, что за время пандемии коронавируса долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 миллиардов рублей.

Как писал ранее ridus.ru, в Вологодской и Калужская областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Башкортостане региональные власти начали привлекать коллекторов для погашения долгов населения по ЖКУ.

Также сообщалось, что в благотворительном фонде «Сердце лидера» выступили с предложением освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты ЖКХ, а также списать уже имеющиеся долги.