На пост директора ЦРУ утвердили экс-посла в России

Новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) стал бывший посол в России Уильям Бернс.

Его кандидатуру утвердил Сенат США.

Как сообщает CNN, верхняя палата американского конгресса единогласно проголосовала за Бернса.

Ранее сенатор от штата Техас, республиканец Тед Круз угрожал, что будет блокировать кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ, пока Белый дом не расширит санкции по «Северному потоку 2».

Как писал ridus.ru, 11 января президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления дипломата Уильяма Бернса, который с 2005 по 2008 годы служил послом Соединенных Штатов в РФ. Кроме того, он был послом в Иордании, в 2011—2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги.

Ранее Бернс заявил, что российско-американские отношения в ближайшей перспективе продолжат оставаться исключительно недружественными. По его словам, пока президентом РФ является Владимир Путин, их развитие возможно лишь в диапазоне от «острой конкуренции» до «неприятной враждебности».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Бернс, занимавший пост посла в России в 2005—2008 годах, никогда не был «глупым ястребом».