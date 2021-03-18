ВОЗ отвергла одну из версий о происхождении коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались от версии распространения COVID-19 из-за лабораторной утечки.

Об этом сообщил Лян Ваньнянь, руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией ВОЗ в Ухане.

Ранее эта версия была признана участниками миссии маловероятной.

К ее разработке ученые могут вернуться только в случае появления новых доказательств, объяснил Лян Ваньнянь в интервью Global Times.

По его словам, хотя официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь также подчеркнул, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.

«Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время», — цитирует специалиста издание.

Эксперты ВОЗ в Ухане © SU YANG / EPA / ТАСС

Ранее по результатам расследования в Ухане экспертная группа ВОЗ выдвинула четыре различные гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории.

В частности, эксперты предположили, что COVID-19 мог передаться человеку от кроликов и хорьковых барсуков, которые продавались на рынке в Ухане.

Напомним, 14 января группа ученых ВОЗ начала в Китае исследования, целью которых было выявление происхождения коронавируса нового типа. В работе им помогали китайские специалисты.

За месяц «проверяющие» изучили рынок, больницу, центр по контролю и профилактике заболеваний и даже смогли попасть в секретную лабораторию в университете Уханя. Именно ее подозревали в «утечке» опасного вируса и его «искусственном создании».

В ходе итоговой пресс-конференции специалисты ВОЗ отметили, что «утечка» из лаборатории практически исключена. Какую-то роль в распространении коронавируса мог сыграть уханьский рынок морепродуктов. Эксперты считают маловероятным перенос инфекции напрямую от летучих мышей. Скорее всего «транспортировку» осуществил некий промежуточный переносчик. Эту гипотезу они назвали рабочей и намерены развивать дальше.