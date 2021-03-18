В Екатеринбурге помещение Минобороны использовали под бордель

После того как жительница Екатеринбурга пожаловалась в полицию на массажный салон, из-за которого она не может уснуть, выяснилось, что данное помещение арендовано у Министерства обороны.

Женщина утверждала, что там часто включают громкую музыку и топают каблуками.

По ее словам, полицейские выяснили, что шум создает уборщица, и провели с ней беседу.

Как пишет tagilcity.ru, в МВД сообщили, что возбуждено дело о занятии проституцией и незаконной торговле алкоголем в данном заведении.

В свою очередь в Минобороны уведомили, что с нанимателем уже расторгнут договор и инициирована процедура выселения. При этом в салоне объявили, что он закрываться не будет, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что алтайский священник Александр Микушин закрыл «содом в центре Барнаула». По его словам, «бордель» (официально это массажный салон), находился рядом с часовней и техническим университетом. На протяжении шести лет батюшка вместе со студентами молился о закрытии заведения. Он назвал данное заведение борделем, потому что в этом салоне якобы были цепи, плетки и в целом творился «настоящий содом».

Также стало известно, что Центральный районный суд Челябинска не стал наказывать местного бизнесмена Данила Поликарпова, который владеет салоном эротического массажа VIP-Soblazn. Спа-салон, или, как его называют жители близлежащих домов, «притон», продолжал свою работу в период действия ограничительных мероприятий ввиду коронавируса. Это было зафиксировано сотрудниками правоохранительных органов. Против предпринимателя был составлен протокол. Однако судья принял решение не закрывать заведение, заявив, что не обнаружил правонарушений в деятельности спа-салона.