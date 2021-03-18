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Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

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© mash

© mash

Бизнес-джет Hawker 900XP рейсом «Ницца-Москва» совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково.

Он приземлился с одной подломленной стойкой шасси.

«После посадки во время руления произошло подламывание левой основной стойки шасси», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В свою очередь представитель московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала агентству, что самолет выполнял технический рейс. По ее словам, он совершил жесткую посадку, «в результате которой произошло заклинивание и надлом шасси с деформацией левого крыла».

Марковская также отметила. что находившиеся на борту пять членов экипажа не пострадали.

Она добавила, что по факту инцидента организована доследственная проверка.

Самолет отбуксирован на место стоянки.


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