Перечислены новые правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права.

В частности, начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать «площадку».

Сотрудники ГИБДД будут оценивать готовность будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это нововведение коснется желающих управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом, а «площадка» останется для тех, кто собирается получить права на вождение мотоцикла.

Кроме того, перечень нарушений и ошибок, за которые начисляются штрафные баллы, будет разделен на подгруппы по одному, двум и трем баллам. При совершении грубых ошибок, включая езду с непристегнутым ремнем безопасности или использование при движении телефона, экзамен прекращается сразу.

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Как и прежде для успешной сдачи экзамена, необходимо набрать не больше пяти штрафных баллов, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Еще одним нововведением станет возможность присутствия во время экзамена наблюдателя. Им могут оказаться другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, а также представители общественных организаций и автошкол. Такая мера позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации, отмечается в сообщении.

Ранее в МВД РФ предложили уменьшить число грубых нарушений при сдаче экзамена на водительские права с 17 до 15.

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что во время экзаменов на водительские права инспекторы будут делать упор на проверку навыков вождения по автострадам, парковкам и перекресткам в реальных условиях дорожного движения, чтобы «оценивать кандидата в водители в условиях реального движения».

